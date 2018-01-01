'Büyüyen Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğiz'

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada 2018 yılının ülkeye ve başta bölgemize olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. “Yeni yılın emperyalizmin bölgemizden çıkarıldığı ve başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ederiz. Çocukların ve mültecilerin, denizin sularında can verdiği, henüz kundaktaki bebeklerim bombalarla yıkılan binaların altından çıkarıldığı, inanç ve yaşam hürriyetleri gasp edilmiş ve soykırıma uğramış halkların varlığına şahit olduk. Umudumuz, kanla beslenen emperyal güçlerin, huzurunu kaçırdıkları bölgelerden uzaklaşmasıdır. 2018 Bütün mazlum ve mağdurların müreffeh bir hayata kavuştuğu bir yıl olsun ” denildi.

Yeni yılın "Müslümanların birlik ve beraberlik içinde huzur ile refaha ulaşmasının miladı olması" dileklerinin iletildiği açıklamada ayrıca kamu görevlilerine de yer verildi. “Kamu görevlilerinin toplu sözleşme masasında elde ettikleri kazanımların hayata geçirildiği, Güçlü Türkiye’ye emek veren kamu emekçilerinin haklarının korunduğu bir yıl olması" temennisinde bulunuldu.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi. “2018 yılı, Büyüyen Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak için daha çok yol kat ettiği ve bu yolda emek veren emekçilerimizin daha müreffeh daha saygın bir çalışma hayatına kavuştuğu bir yıl olsun. 2018 yılının Ülkemizin, kalkınma ve büyüme yolundaki tüm engellerin bertaraf edildiği, bütün tarafları ile halkımızın hoşgörü ve birliktelik ile bir arada odluğu, kamu görevlilerimiz, milletimiz ve insanlığa sevgi, barış, sağlık ile hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını diliyoruz."