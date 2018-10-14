Büyükelçiler Kapadokya’da Gala Yemeğinde Biraraya Geldi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Kapadokya Crowne Plaza’da düzenlediği 5. Büyükelçiler Buluşmasına katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Büyükelçiler onuruna düzenlenen gala programına; çok sayıda ülkenin büyükelçileri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Eşi Songül Aktaş ile Oğlu Ahmet Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve davetliler katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin dış ticareti canlandırmak,ülke ekonomisine katkı sağlamak ve 2023 yılı için hedeflenenihracat rakamlarına ulaşmak için hayata geçirdiği en önemli tanıtım etkinliklerinden biri olan Büyükelçiler Buluşmasının 5.sinin gerçekleştirildiği program ikinci gününde de devam etti.

Program kapsamında Kapadokya’ya Bölgesinin, tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile turistik merkezlerini de ziyaret eden misafir Büyükelçiler Kapadokya da bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.