Büyük Zafer'in 99'uncu Yıl Dönümü Kutlandı

Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı.

Törende daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklâl Marşı törene katılanlarca okundu.

Çenek sunma programının ardından Valilik makamında Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar daha sonra 2 nolu çim sahada devam etti.

Burada ilk olarak Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, törene katılan protokol mensuplarının, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ‘de, devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

2 Nolu Çim sahada gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlaması halk oyunları, sporcuların gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

‘Başkan Savran’ın 30 Ağustos Mesajı’

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında tüm Nevşehirlilerin, Türk milletinin var olma mücadelesinin mihenk taşlarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Savran, “Zafer Bayramı’mızın 99. yıl dönümünü heyecanla, gururla, coşkuyla kutlarken, bugünü bir bayram olarak kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum.” dedi.

30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi’nin Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Savran mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1924 yılında Dumlupınar’da yaptığı konuşmada Büyük Zafer’in önemini şöyle ifade ediyor: “30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.” Evet, bugün, bir milletin azim ve kararlılıkla, inançla, birlik ve beraberlik içinde özgür ve bağımsız yaşama isteğinin tezahürüdür. Milletimiz, istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” mısralarının daha gür bir sesle okunduğu gündür. Bugün, bir milletin şahlanışının günüdür. O kutlu gün, yaptığı konuşmasında Başkomutan, “Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” demişti. Hepimiz için ilham olan geçmişimizden aldığımız güçle, aynı inanç ve ruhla Türkiye Cumhuriyeti’ni, ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle tekrardan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.”