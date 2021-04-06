Büyük Yarışın Startı Pazar Günü Kayaşehir’de Verilecek

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın startı bu yıl Nevşehir'de verilecek ve Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. etabına ev sahipliği yapacak.

26 ülkeden 176 bisikletçinin pedal çevireceği turda dünyaca ünlü bisikletçiler ikinci gün Konya'da pedal bastıktan sonra Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. Beyşehir'den başlayacak 3. etap, Alanya'da sona erecek.

Yarışın 4. günü Alanya'dan Kemer'e geçecek sporcular, 5. etapta genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak Elmalı Göğübeli tırmanışını gerçekleştirecek.

Elmalı'dan sonra yeniden sahile inecek bisikletçiler, Fethiye-Marmaris ve Marmaris-Turgutreis etaplarında yarışacak. TUR 2021'in Bodrum'dan başlayacak 8. ve son etabı ise Kuşadası'nda son bulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bugüne kadarki en başarılı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonuna imza atacaklarını söyledi.

Turun bu yıl 56. kez düzenleneceğini hatırlatan Küçükbakırcı, Türkiye’de TRT Spor’un yanı sıra Eurosports 1 tarafından yarışın 185 ülkede yayınlanacağını kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, dev organizasyon için Nevşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Yarışın startının verileceği Kayaşehir’in çevresinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Savran, organizasyonun Kayaşehir ile birlikte Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in tanıtımına ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

‘Turun etapları’

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)