Bütünleşik Laboratuvar Acıgöl'de kurulacak

NEVŞEHİR(MHA) Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Meslek Liselerine Bütünleşik Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı kurulumu yapılacak. İlk etapta Türkiye genelinde 50 pilot okula kurulacak bütünleşik laboratuvarlardan biri Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulacak.

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" Nevşehir'de tüm hızıyla devam ediyor. "1000 Okula 1000 Kütüphane" projesiyle geçtiğimiz günlerde 1000 Meslek Lisesi kapsamında yer alan Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphaneleri zenginleştirildi. Şimdi de "1000 Meslek Lisesine 1000 Laboratuvar" projesiyle Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bütünleşik laboratuvar kurulması için hummalı bir çalışma başladı.

Okulun uygun görülen fiziki alanında fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bütünleşik laboratuvar kurulup öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak.