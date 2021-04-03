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Bütünleşik Laboratuvar Acıgöl'de kurulacak
Nevşehir 03.04.2021, 19:36
NEVŞEHİR(MHA) Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Meslek Liselerine Bütünleşik Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı kurulumu yapılacak. İlk etapta Türkiye genelinde 50 pilot okula kurulacak bütünleşik laboratuvarlardan biri Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulacak.
Okulun uygun görülen fiziki alanında fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bütünleşik laboratuvar kurulup öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak.