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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Nevşehir'de idi
Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindeki heyet Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Nevşehir 02.09.2020, 08:49
NEVŞEHİR(MHA) Öncelikle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahraman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Genel Başkan Yusuf Yazgan bu ziyaretin ardından Büro Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı İsmail Ağmanalmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.
Büro Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı İsmail Ağamanalmaz, Genel Başkan Yusuf Yazgan'a Nevşehir'deki ziyaretleri ve Nevşehir'e olan hassasiyetinden, yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.