Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Nevşehir'de idi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindeki heyet Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir 02.09.2020, 08:49
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan Nevşehir'de idi
banner230

NEVŞEHİR(MHA) Öncelikle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahraman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Genel Başkan Yusuf Yazgan bu ziyaretin ardından Büro Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı İsmail Ağmanalmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.  

Genel Başkan Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin'i, Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i, TÜİK Bölge Müdürü Arif Şahin'i, SGK İl Müdürü Mehmet Baltacı'yı makamlarında ziyaret ederken ayrıca Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliğini de ziyaret etti. 

Büro Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı İsmail Ağamanalmaz, Genel Başkan Yusuf Yazgan'a Nevşehir'deki ziyaretleri ve Nevşehir'e olan hassasiyetinden, yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
banner297

Gelişmelerden Haberdar Olun

@