Burası Bir Kolej!

Elde ettiği akademik başarılarla adından sıkça söz ettiren Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi, düzenlemiş olduğu etkinliklerle de iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, “ Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi olarak akademik çalışmalarımızın yanında sosyal alanlardaki çalışmalarımıza da titizlikle ve ara vermeden devam ediyoruz. Okulumuz bünyesinde faaliyetlerine başlayan 14 kulübümüzle öğrencilerimizi bireysel yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuzda müzik, İngilizce, origami, tiyatro, coğrafi maket yapımı, okul dergisi, spor, havacılık, sudoku, bilim, münazara, 3 D yazıcı, tarım ve mandala kulüpleri adı altında oluşturduğumuz etkinliklerimiz devam etmektedir. Evlatlarımızın yaparak yaşayarak öğrendiği ve ortaya ürün koyarak bireysel yeteneklerini geliştirdiği çalışmalarımız ve ilgili kulüpler doğrultusunda düzenleyeceğimiz etkinlikler yıl içerisinde de devam edecektir.” dedi.