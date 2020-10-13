Buklet Fabrikası’nda Çalıştırılacak İşçiler Kura İle Belirlendi

Kapalı Pazaryeri altında kuruluş çalışmaları devam eden Buklet Fabrikası’nda ilk etapta çalıştırılacak olan 12 Dikiş İşçisi alımı için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kura çekimi yapıldı.

Kuraya İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunarak uygulamalı sınav ve mülakatı başarıyla geçen 21 kişi katıldı.

Nevşehir Belediyesi web tv kanalı Tvnev’den de canlı olarak yayınlanan kura öncesinde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizin kalkınması için büyük gayret gösteriyoruz. Bunun için sadece belediye hizmetleri yapmıyor şehrin marka değerini yukarılara çekecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bunların yanında şehrimizin ve belediyemizin ekonomisine ve istihdama katkı yapacağımız Buklet Fabrikamızı koruyoruz. Burada otellerde günü birlik tüketilen şampuan, terlik gibi malzemelerin üretimini gerçekleştireceğiz. Şehrimizdeki otellerin 30 bin yatak kapasitesi var ve bu 30 bin yatak kapasitesinin ürünlerini temin ettiği üç il var. Bunlar; İstanbul, Ankara ve Antalya. Biz bu pazara girerek hem bölgemizdeki otellerin hem de diğer turizm bölgelerindeki otellerin kullandıkları günlük tüketim malzemelerinin üretimini gerçekleştirmeyi planladık. Bu sayede hem belediyemize ekonomik gelir hem de şehrimizin kadınlarına ve gençlerine istihdam olanağı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu fabrikanın kurulmasında büyük desteği oldu. Pandemi sürecinde fazla tüketim olmayacağı için fabrikamızın açılışını geciktirdik. Şimdi üretime yavaş yavaş başladık. İnşaallah Kasım ayında Türkiye’de ve dünyada ihracat yapan bir belediye unvanı alacağız. Bu aynı zamanda bize daha fazla istihdam olanağı sağlayacak.” dedi.

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalıştırılacak olan personellerin alımında her zaman şeffaf davrandıklarını vurgulayan Başkan Arı, gerçekleştirilen tüm alımları sınav ve mülakatlar ile birlikte kura yöntemi ile gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün fabrikamızda çalışacak dikiş işçilerinin alımını gerçekleştireceğiz. Bunun için İŞKUR üzerinden başvuruları kabul ettik. Belli şartları taşıyan kişiler buraya başvurularını yaptı. Biz her zaman ifade ettik “Biz insana göre iş değil işe göre insan arıyoruz”. Tabi ki her kardeşimizin işe ihtiyacı var ama birilerinin istihdamına katkı sağlayalım derken 115 bin insanın ortak bütçesinden oraya maaş veremeyiz. O yüzden fabrikada çalıştırabileceğimiz kardeşlerimize ihtiyacımız var. İlk etapta 12 dikiş işçisi ve 3 makine teknikeri-teknisyeni alıyoruz. Bu makine teknikeri-teknisyeni pozisyonu için 8 kardeşimiz müracaat etti ancak bunların hiç birisi fabrikamızda olası arızalarda makinelere müdahale edebilecek bilgi ve donanıma sahip değil. İhtiyacımız halen devam ediyor. Demek ki işimize yaramadığı zaman şunun bunun adamı diye alıp burada istihdam sağlamıyoruz. Belediye istihdam alanı değildir. Belediye işlerini yürütür ama istihdam sağlaması gereken noktalarda da ihtiyacı olan personeli alır. Bunu yaparken de kimin adamı olduğuna bakmaksızın, hakkına girmeden, hak edenlerin arasından kura çekerek alırız. Benim belediyemde torpille kimse işe giremez. Benim belediyemde ihtiyacımız olmayan bir personel kesinlikle istihdam edilmez. Kimsenin adamını alacağım diye ben kimsenin hakkına girmem. Birilerinin gönlünü edeceğim diye halkın ve hakkın gönlünü rahatsız etmem.Nasıl ki otoparkta çalışacakları kura ile aldıysak şimdi de fabrika için alacağımız kişileri kura ile alacağız. “

Arı’nın konuşmasının ardından çekilen kura ile birlikte ‘Dikiş İşçisi’ pozisyonu için 12 asil ve 9 aday belirlendi.

Kurada ismi çıkan ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak olan adaylar önümüzdeki günlerde Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş yetkililerince kendilerine ulaşılarak bilgilendirilecekler.

Kurada belirlenen asil ve yedek adaylar şu şekilde;