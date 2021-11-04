BUHOT ve Bahçeşehir Koleji İş Birliği İle Anadolu Rüyası Halk Dansları Nevşehir'de Hayat Bulacak

BUHOT ve Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü iş birliği ile Anadolu Rüyası halk dansları etkinliği Nevşehir'de hayat bulacak. BUHOT Derneği Başkanı Okan Gürbüz, Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 9 ve 10. sınıflar ile buluştu ve halk oyunlarının Türk kültürünün temel öğelerinden biri olduğunu belirtti ve öğrencilerimizden bu kültüre katılmalarını istedi.

Öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşan Okan Gürbüz iyi dilekleri ile görüşmeyi sonlandırdı.

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