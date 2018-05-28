Bu yıl Ramazan Ayı Nevşehir'de Bir Başka Güzel

Nevşehir Belediyesi tarafından ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle iftarının ikincisi Sümer Mahallesi’nde kuruldu.

Mübarek Ramazan ayının tüm güzelliği ile birlik ve beraberlik duygularıyla vatandaşların iftar heyecanına ortak olmak amacıyla ilki geçtiğimiz Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurulan mahalle iftar sofrası, bu kez Sümer Mahallesi’ndeki 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu bahçesinde kuruldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sümer Mahallesi ile Sanayi bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğunun çeşitli ilahileri seslendirdiği iftar yemeği öncesinde ,palyaçolar, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların yüzlerini farklı şekillerde boyayan Palyaçolar, çocuklarla çeşitli oyunlarda oynadı.

SEÇEN ,İFTAR SEVİNCİNİ VATANDAŞLARLA VE ÇOCUKLARLA PAYLAŞTI

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına katılan vatandaşların mübarek Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti ve kısa süreli sohbetler yaptı. Bu arada Seçen, iftar sofrasına aileleriyle birlikte gelen çocukları yalnız bırakmadı. Seçen, çocuklara balon hediye etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ,iftar yemeğine katılan vatandaşlarla da bir araya geldiler ve Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ettiler.

İftar yemeği öncesinde halka hitap eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar sofralarına ilave olarak bu yıl mahallelerde de iftar sofraları düzenleme yoluna gittiklerini belirterek, vatandaşlar arasında dayanışma, birlik ve beraberlik gibi temel değerlerin daha etkin şekilde uygulanabilirliğini gerçekleştirme adına gerçekleştirdikleri mahalle iftar sofralarının geleneksel hale getirileceğini ifade etti. Seçen, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ lerini de tebrik ederek, tutulan oruçların Allah tarafından kabulünü temenni ettiklerini kaydetti.

Okunan Akşam Ezanının ardından yenilen iftar yemeği yapılan dua ile sona ererken, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, mahallelerde birlik ,beraberlik ve dayanışmanın artırılması amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarına katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, 10:06