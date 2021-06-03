Bu yıl etkinlikler bir hafta sürecek

NEVŞEHİR(MHA) 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri 57 yıldır olduğu gibi hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin himayesinde olmadan; Hacıbektaş Belediyesi ve Anma Kurulu ile Alevi-Bektaşi Kurumları birlikteliğinde gerçekleştirilecek.

58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Yılı kapsamında bu yıl 16-22 Ağustos tarihleri arasında bir hafta sürecek şekilde düzenlenecek.

Bilindiği üzere Alevi Bektaşi kültüründe önemli bir yer tutan Muharrem Ayı ‘’Matem Orucu’’ bu yıl 16-17-18 Ağustos tarihlerini de kapsamakta. Alevi Bektaşi Kurum temsilcileri ve kanaat önderlerinin de talepleri doğrultusunda 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliklerde bu tarihlerde Matem Ayına da uygun yalnız sergi, panel, konferans ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek, protokol programı 21 Ağustos Cumartesi günü, konser ve diğer etkinlikler ise 21 Ağustos Cumartesi ve 22 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programının ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak.