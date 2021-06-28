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Bu Yaz Bahçeşehir ile Çok Güzel Geçecek
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yaz okulu açıyor
Nevşehir 28.06.2021, 13:49
Nevşehir’deki 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçecek. Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği aktiviteleri yaz okulumuz ile hayata geçireceğiz.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?