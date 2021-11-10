NEVŞEHİR(MHA) Başkan Ay, "İYİ Parti genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Bingöl esnafını ziyaretleri sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi ile İyi Parti gurup Başkan vekili Lütfü Türkkan arasında geçen bir diyalog Ak Parti sözcüleri ve yandaş medya tarafından günlerdir köpürtülmektedir. Aslında tezgâhı kuran da istismar eden de aynı çevrelerdir.

Bu ülkenin bütün şehitleri başımızın tacıdır. Acısını içine gömen, şehidini siyasete meze yapmayan her şehit ailesi de hürmete ve saygıya layıktır. Hiç kimse her yaptığını şehit yakınıyım diyerek meşrulaştıramaz. Ak Partili olmayan herkese sosyal medyadan sürekli hakaret eden ve küfreden aynı zamanda pornocu olduğu görülen bu şahıs Bingöllü olmakla beraber İzmir’de ikamet etmekte ve olay günü Bingöl’e provokasyon (kışkırtma) amaçlı geldiği anlaşılmaktadır. Bu sapık meczup, burada ifade edilemeyecek çirkinlikte ve sinkaflı cinsel saldırı niteliğindeki sözleri sebebiyle Sayın genel Başkanımız tarafından mahkemeye verilmiş ve cezaya çarptırılmıştır. Olay günü aynı çirkin sözleri İyi Partililere ve Sayın Genel Başkanımıza karşı bağırarak tekrarlamıştır. Şehit yakını olmak herkese küfür ve hakaret etme, cinsel taciz hakkı ve özgürlüğü mü sağlamaktadır?. Kaldı ki bu sapığın kardeşi ne terör şehidi, ne Çanakkale şehidi ne de İstiklal Harbi şehididir; ne polis, ne asker, ne de korucudur. 16 yaşında çobanlık sırasında arazide bulduğu bir cihazın patlaması üzerine hayatını kaybettiği bilinmektedir. Elbette Sayın Lütfü Türkkan’ın küfrünü onaylamıyoruz, ama Sayın Türkkan’ın tavrı şehit yakını olmasına değil elbette küfürbazlığına, terbiyesizliğine ve utanmazlığına karşıdır ve tahammül sınırlarının zorlandığı anlaşılmaktadır. Olayın daha vahim tarafı ise bu küfürleşmeyi bizzat tezgâhladığı anlaşılan Ak Parti iktidarının şehit yakını olduğu söylenen kişinin arkasına sığınarak ve valilerle bazı şehit ailesi dernekleri de devreye sokarak İYİ Partiye Ve Sayın Lütfü Türkkan’a başlattığı saldırıdır. Hâlbuki İyi Parti Sayın Türkkan’ın küfretmesini doğru bulmamış ve Sayın Genel Başkanın isteği ile görevinden istifası istenmiştir. Nitekim Sayın Türkkan hem milletimizden özür dilemiş hem de İyi Parti gurup başkan vekilliği görevinden istifa etmiştir. Yani hatasının bedelini ödemiştir.

Ak Parti ise milletimize verecek sermayesi tükendiği için söyleyecek sözü kalmadığı için şehit edebiyatının arkasına sığınarak siyasi kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Şehitlerimize saygısı olan bu parti, bütün terör şehitlerimizin katili olan Apo ile yıllardır müzakere yürütmedi mi?. Ak Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Şehit kardeşi Ali Yüzbaşıyı toprağa verdikten sonra isyanını ifade eden (küfreden değil isyanını ifade eden) Mehmet Alkan Yarbaya neler söylemedi, neler yapmadı?. Şehit Anneleri Derneği Genel Başkanı Pakize Akbaba’yı mahkemeye veren kimdi? Şehitlere “kelle” diyen, “üç-beş Mehmet ölmeyle meclis mi toplanır” diyenler şimdi bu küfür “yenilir yutulur değil” edebiyatı yapıyor. 20 yıldır sistemli olarak Atatürk’e küfrettirmek yenilir yutulur mu Sayın Erdoğan? Hamisi olduğun Mehmet Cengiz’in 83 milyona küfrü yenilir yutulur mu? Türk Milletinin içine sokulan fitne, şehitleri ve ailelerini parçalamak yenilir yutulur mu?. Türkiye’nin bütün kaynaklarını bitirerek milleti kuru ekmeğe muhtaç edişin yenilir yutulur mu? Evet, bizde yapılan soygunları, yolsuzlukları, haksızlıkları unutmayacağız. Sayın Lütfü Türkkan’ı kimseye yedirmeyeceğiz. İYİ Partiyi bütün oyunları bozarak mutlaka iktidar yapacağız" ifadelerinde bulundu.