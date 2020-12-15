NEVŞEHİR(MHA) Türkiye'nin yalan üzerine kurulu, yalanı kendisine şiar edinen bir ana muhalefet partisine sahip olmasını üzücü bulduklarını dile getiren AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Bu ülkenin bir ana muhalefet sorunu var. Maalesef bu ülkenin yalan üzerine kurulu, yalanı kendisine şiar edinmiş bir ana muhalefet sorunu var. Allah'a şükürler olsun. Biz vatanını, milletini ve bayrağını seven bir ittifak kurduk. Cumhur ittifakını kurduk. Diğer tarafta ise birbirinden utanan, MDP ile ortak olduklarını söyleyemeyen bir ittifak var. Görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesine aldıkları personelleri, başkan yardımcılarını. İlçe başkanlarının eli kanlı terör sempatizanı oldukları açıkça ortada. Ne kadar Türkiye'nin karşısında şer odağı var maalesef ülkemizde de bunların temsilcisi bu ittifak olmuştur. Daha geçenlerde yalan makinesi Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partiye destek olan öğretmenleri öğretmen yerine koymadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızda çıktı hangi partiye oy verirlerse versinler bizim başımızın tacıdır dedi. Kendinden olmayanı yandaş sayan, kendinden olmayanı karşıya koyan, saygı göstermeyen bir muhalefet anlayışı var Türkiye'de. Biz M. Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bugünkü durumunu üzülerek izliyoruz. Yaptıkları anayasa çalışmasını milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Utandıkları, çekindikleri, sıkıldıkları bir parti ile ittifak yapıyorlar ve yaptıkları bu ittifakı saklamaya çalışıyorlar" diye konuştu.