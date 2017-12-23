'Bu ülkede gençlik üzerine oynanan en büyük oyun uyuşturucu'

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi’nin yanı sıra, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Özandaç, Kırşehir Şube Başkanı Zeki Erdinç, Niğde Şube Başkanı Bekir Mumcu, Ürgüp Şube Başkanı Mehmet Yaman’ın yanı sıra, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Kızılay Nevşehir Onursal başkanı Erol Gülen, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileriyle öğrenciler katıldılar.

Bağımlılığın tarifinin yapıldığı seminerde ayrıca bağımlılıkta çevrenin ve ailenin rolü konuları da ele alındı.

Kızılay’ın ihtiyaç sahibi ile yardımsever arasında köprü olmaya devam ettiğini kaydeden Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, gençlerin uyuşturucu konusunda oldukça hassas ve bir o kadar duyarlı olmaları uyarısında bulundu. Gülen, seminere katılan protokol mensuplarına ve tüm katılımcılara da teşekkür etti.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine uyuşturucu ile ilgili duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, seminere katılan özellikle öğrencilerden semineri dikkatle dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Seminere konuşmacı olarak katılan Emekli Emniyet Müdürü, bağımlılık uzmanı Mutlu Çelik, uyuşturucu ile ilgili ülkemizde yayınlanan istatistiklerin daha da üzerinde bir uyuşturucu tablosu ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bu durumdan korkmaktan ziyade daha dikkatli olunmasının gerektiğine dikkat çeken Çelik, gençlerin Türkiye’nin geleceği olmasından dolayı hedef kitle seçildiğine de işaret etti.

Bu ülkede gençlerin üzerine oyunlar oynandığını ve oynanmaya da devam edildiğini belirten Çelik, “Uyuşturucu oyunu ülkemizde son dönemlerde oynanan en önemli ve en hayati oyundur” ifadesinde bulundu.

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