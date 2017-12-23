Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Bu ülkede gençlik üzerine oynanan en büyük oyun uyuşturucu'

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından organize edilen uyuşturucu ile mücadele semineri Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:52
'Bu ülkede gençlik üzerine oynanan en büyük oyun uyuşturucu'
banner230

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi’nin yanı sıra, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Özandaç, Kırşehir Şube Başkanı Zeki Erdinç, Niğde Şube Başkanı Bekir Mumcu, Ürgüp Şube Başkanı Mehmet Yaman’ın yanı sıra, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Kızılay Nevşehir Onursal başkanı Erol Gülen, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileriyle öğrenciler katıldılar.

Bağımlılığın tarifinin yapıldığı seminerde ayrıca bağımlılıkta çevrenin ve ailenin rolü konuları da ele alındı.

Kızılay’ın ihtiyaç sahibi ile yardımsever arasında köprü olmaya devam ettiğini kaydeden Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, gençlerin uyuşturucu konusunda oldukça hassas ve bir o kadar duyarlı olmaları uyarısında bulundu. Gülen, seminere katılan protokol mensuplarına ve tüm katılımcılara da teşekkür etti.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine uyuşturucu ile ilgili duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, seminere katılan özellikle öğrencilerden semineri dikkatle dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Seminere konuşmacı olarak katılan Emekli Emniyet Müdürü, bağımlılık uzmanı Mutlu Çelik, uyuşturucu ile ilgili ülkemizde yayınlanan istatistiklerin daha da üzerinde bir uyuşturucu tablosu ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bu durumdan korkmaktan ziyade daha dikkatli olunmasının gerektiğine dikkat çeken Çelik, gençlerin Türkiye’nin geleceği olmasından dolayı hedef kitle seçildiğine de işaret etti.

Bu ülkede gençlerin üzerine oyunlar oynandığını ve oynanmaya da devam edildiğini belirten Çelik, “Uyuşturucu oyunu ülkemizde son dönemlerde oynanan en önemli ve en hayati oyundur” ifadesinde bulundu.

.

.

.

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim