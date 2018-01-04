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'Bu sene inşallah'

ASKF Başkanı Mustafa Avcı, 7 sezondur BAL Liginde mücadele veren Nevşehir Spor’un halen profesyonel liglerde mücadele edemeyişinin ildeki amatör futbol takımlarının da hevesini kırmaya devam ettiğine dikkat çekti.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:26
'Bu sene inşallah'
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ASKF Başkanı Mustafa Avcı, 7 sezondur BAL Liginde mücadele veren Nevşehir Spor’un halen profesyonel liglerde mücadele edemeyişinin ildeki amatör futbol takımlarının da hevesini kırmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Nevşehir’e gelen çeşitli illerin ASKF başkanları ile de konunun zaman zaman gündeme getirildiğini ve bu durumdan ASKF ve amatör spor kulüpleri olarak kendilerinin de büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Avcı, “Nevşehir Spor’un 7 sezondur bölgesel amatör ligde mücadele ediyor olması ilimizdeki amatör futbol takımlarımızın da hevesini kırıyor, bizleri de üzüyor. Nevşehir’de birinci amatör ligde mücadele verip şampiyon olan ekibimizin baraj müsabakasında Nevşehir Spor’u geçebilmesi bir hayli zor. İki sezon önce Göreme Spor bunu başaracak gibi oldu ama başaramadı. Durum böyle olunca amatör liglerde mücadele veren ekiplerimizin önlerinde bir hedefleri kalmıyor ve bu durum ister istemez ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerimizi de olumsuz etkiliyor. Umarız en kısa zamanda Nevşehir Spor profesyonel lige yükselir ve amatör takımlarımızın da yıllardır hevesini kıran bu olumsuz tablo da ortadan kalkar” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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