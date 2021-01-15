Bu Şehirde Kimse Yalnız Değil

Sosyal belediyecilik anlayışı ile bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzatan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında adeta bir köprü vazifesi kuran Nevşehir Belediyesi yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın “Bu şehirde kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatıyla hareket eden Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi daha fazla aileye yardım elini uzatabilmek için ‘www.yalnizdegilsiniz.com’ adlı yeni bir site kurdu.

Nevşehir Belediyesi Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanan ve Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projelerine ait bilgi ve fotoğrafların yer aldığı sitede kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isteyen hayırsever vatandaşlar için de bir bölüm oluşturuldu.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların iletişim bilgilerini bırakabildikleri sitede de yapılan başvuruları düzenli olarak takip edecek olan belediye görevlileri, kısa sürede başvuru sahibi hayırsever ile irtibata geçerek söz konusu yardımların ailelere ulaştırılmasını sağlayacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından oluşturulan Turkuaz Masa bünyesinde oluşturulan ekipler her gün şehri adeta karış karış gezerek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor.

Mahalle muhtarları ile de iletişim halinde olan ve tespit ettiği ailelere yıl boyunca gıda kolisi, yakacak, eşya ve kışlık giyecek yardımında bulunan Nevşehir Belediyesi bu konuda yaptığı çalışmalarla Türkiye’deki birçok belediyeye örnek oldu.

Bu şekilde binlerce aileye yardım elini uzatan Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ ve Başkan Arı’nın eşi Melek Arı tarafından hayata geçirilen “Gönülleri örmek için şişini al gel” projeleri ile de şehirdeki binlerce çocuğa kışlık giyecek desteğinde bulundu.