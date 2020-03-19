'Bu Necip Millet Fedakârlığınızı ve Kahramanlığınızı Hiç Bir Zaman Unutmayacak'

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, tüm dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan korona salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral desteği verdi.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Mart ayı başlarından bu yana Ülkemizde baş gösteren korona salgınının, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini daha fazla zorladığını belirterek, hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine devam etiklerini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını ve onların yanında olduklarını ifade eden Yanar, “ 1915’te Cephede, 15 Temmuz’da sokakta ve bugün yine vatanın sıhhati için ayaktasınız. Bu Necip millet kahramanlıklarınızı hiç bir zaman unutmayacak. Hükümetimizin ve Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında önce insan şiarıyla bizlere “Olmaya devlet Cihan’da bir nefes sıhhat gibi” sözünü yaşatan, bir nefeslik sıhhat için nefesler tüketen sağlıkçılarımız, yaptığınız fedakarlıklar ilacımız, varınız varlığımızdır. Bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra ilk ziyaret programımızda sizlerle hasret gidereceğiz” diye konuştu.‬

“Sağlığın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak anladığımız kritik günlerden geçiyoruz” diyen Yanar, şöyle konuştu;

“Bu günlerin en önemli faktörleri olan büyük risk altında, en zor sınavı veren, fedakar, cefakar kıymetli sağlık sektörü çalışanlarımız sizlere minnet borçluyuz. Hem sizler için hem de toplum sağlığı açısından tedbir amaçlı sizlerin yanına gelemiyoruz lakin sizlere bir telefon kadar uzaklıktayız. Sizler bizler için nasıl ki mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyorsanız bizler de sizlerin 7/24 hizmetinizdeyiz.”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar; “Bu arada, “Canın, Benim Canım” diyerek çalışan emektar sağlıkçılarımız ,Bizler Evlerimizdeyiz, sizler bizler için canla başla mücadele ederken bizler sizler için 14 gün kuralına uyup zorunlu olmadıkça çıkmıyoruz ve de evlerimizdeyiz. İçinde bulunduğumuz zor zamanları beraber atlattığımız sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Ne rehavet, ne panik. Tedbir, dikkat, özen” şeklinde konuştu.







