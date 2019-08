NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanlığı ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir, Adana, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Ankara, Hatay, Kayseri, Mersin, Osmaniye ve Yozgat AK Parti İl Başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Ortahisar’da bir otelde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken programın açılış konuşmasında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "AK Parti yerel yönetimler istişare ve bölge toplantısında sizleri burada misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz" dedi. Belediye Başkanı Arı, "Öncelikle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’de, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı vasıtasıyla sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nevşehir’imizi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor aslında. Sizlerin de bildiği gibi şehrimiz tarihsel süreçte, birçok uygarlığın yaşadığı ender şehirlerden bir tanesi. Nevşehir, dünya harikası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Ayrıca yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de çok değerli bir tarih şehri. Kıymetli konuklar; size şunu ifade etmek istiyorum. Bu nadide şehrin belediye başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duymaktayım.

“Bir Hayalimiz Var” sloganı ile çıktığımız yolda “Çevresiyle uyumlu bir turizm kenti ve marka şehir olma yolunda, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak, saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlamak adına; Yerel hizmetleri adaletli, nitelikli, değer üretmeye yönelik, verimli, eşitlikçi ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak” misyonu ve “Bölgemizin kaynaklarını yine bölgemiz insanlarına sunan, örnek bir sporcu, kadın ve genç dostu, hizmet-hürmet odaklı marka ve model bir belediye olmak” vizyonu ile şehrimizde pek çok yatırım çalışmasını hızla başlattık. Bölgemizin turizm sektöründeki payını büyütmek, İlimizi bu bölge içindeki turizm hareketinin merkezi konumuna getirmek, bölgede faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın faaliyet alan ve gelirlerini artırmak temel hedefimizdir. Bunun için ilk hedefimiz şehrimizin kale etrafında ortaya çıkardığımız Yeraltı Yerleşkesini Turizme kazandırmak ve bölge içinde bulunan Meryem Ana kilisesini ziyarete açmaktır. Ayrıca bölge etrafında oluşturacağımız kapalı çarşı, sosyal tesisleri alanı ve göleti, butik oteller ve cafe-restaurantlar zinciri ile bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getirmek ve nihayetinde ise yamaç şehir olarak hali hazırda atıl bulunan kaya oyma ve yeraltı şehrini konaklama ve dinlenme merkezi haline getirmek öncelikli hedefimizdir. Belediyemizin bütçe dengelerini disipline etmek ve bizlere yasa ile yüklenmiş olan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için ihtiyacımız olan kaynağımızı temin etmemizin ancak belediyemiz bünyesinde kuracağımız ve faaliyet göstereceğimiz bir şirket aracılığı ile yürütülebileceği düşüncesi ile bir şirket kurmak üzere harekete geçtik. Göreve geldiğimiz günden itibaren Nevşehir’e ve Nevşehir Belediyesi’ne olan güvenini ve desteğini her platformda ifade eden sayın Cumhurbaşkanımızın şirket kurulmasına ilişkin talebimize de süratli bir zaman dilimi içinde uygunluk vermesi ile “ Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş.”ni kurma işlemlerimizi geçtiğimiz hafta içinde tamamlamış olduk.

Nevşehirimiz maalesef çok uzun yıllara dayalı sağlıksız ve eskimiş bir altyapıya sahip. Şehrimizin altyapıdaki makus talihini değiştirmek, hem şehrimizin hem evlatlarımızın geleceği adına, modern bir altyapı oluşturmak için gücümüz yettiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz de.Ayrıca, şehrimizin su ve kanalizasyon ihtiyacı için yapılan sondajlar ve su pompalarının yüksek miktarda elektrik tüketimi var. Bu tüketimi azaltmak için altyapımızı yenilemekle kalmıyor, bu pompaların enerji sarfiyatının önemli bir kısmını karşılamak amacıyla şehrimizin katı atık düzenli depolama bölgesinde 4 MW’lık bir Güneş Enerji Santrali de kurarak tüketilen bu enerjiyi güneş enerjisinden üreteceğimiz elektrik ile karşılayacağız. Şu an kısaca ifade etmeye çalıştığım projeler önceliklerimiz arasında yer almakla birlikte bunlarla sınırlı değil. İnşallah ilerleyen süreçte Nevşehir’de hayata geçireceğimiz yatırım projeleri ve sosyal projelerle, hemşehrilerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha estetik bir şehirde yaşama imkânı sunacağız. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğini şehrimizde uygulamak adına, elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu kapsamda göreve geldiğim günden itibaren hizmet ve hürmet odaklı, Şeffaf ve hesap verebilir olarak, Hemşeri memnuniyetine öncelik vererek, belediyenin kapısını tüm Nevşehir halkına sonuna kadar açtık. Belediyemizde her hafta Cuma günü halk buluşmasında halkımızla biraraya gelmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimiz noktasında bizlere her zaman destek veren tüm AK Parti Genel Merkezi çalışanlarına, Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





