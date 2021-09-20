"Bu koltuklar kimseye de, bana da kalmaz"

NEVŞEHİR(MHA) Göreve geldiği ilk günlerden itibaren bu konuda ciddi bir girişim içerisinde bulunduğunu belirten Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Gazeteci Ali Çamur'un sunduğu programda konuyla ilişkin, "Nevşehir'de hali hazırda farklı cemiyetler söz konusu. Ancak her zaman olduğu gibi bugünde açıkça söylüyorum Nevşehir'in en büyük basın yayın kuruluşu Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'dir. Bu cemiyetlerin tek çatı altında olması basın yayın kuruluşlarına katacak mıdır?. Tabi ki. Ama hali hazırda farklı basın meslek cemiyetleri var. Ben göreve ilk geldiğim günlerden itibaren bu konuda ciddi adımlar attım. Karşı cemiyetlerle oturup konuştuk ve konu belirli bir seviyeye dahi gelmişti. Ben ümitliydim ancak farklı nedenlerle birleşmekten vazgeçildi. Şu bilinmeli ki, bu koltuklar kimseye kalmıyor. Bana da kalmayacak. Bir gün ben de bu koltuktan kalkacağım. Bizden sonra gelecek arkadaşlara güzel bir ortam bırakmak zorundayız. Biz böyle düşünüyoruz. Nevşehir'de bu meslekte çalışan herkes ayrı bir değerdir. Biz hiçbirini ayrı gayrı tutmuyoruz. Diğer cemiyet üyesi arkadaşlarımızla aramızda ayrı gayrı yok. Cemiyetler birleşir mi derseniz, ben görür müyüm bilmiyorum. Zor gibi görünüyor" açıklamalarında bulundu.