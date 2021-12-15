Bu kez yöre turizmcisi tepki gösterdi

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp belediyesinin ihalesini yaparak inşaatına başladığı Temenni Mahallesindeki işyeri inşaatı hatırlanacağı üzere tarihi dokuya zarar verdiği tepkileri üzerine Kapadokya Alan Başkanlığınca durdurulmuştu.

Ürgüp İlçe meydanında düzenlenen basın toplantısında konuya bu kez yöre turizmcisi Adnan Tangüller tepkisini dile getirdi.

Düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Ürgüp ilçe teşkilatı yöneticileri ve yerel halkta katılım sağladı.

Basın açıklamasında Ürgüp Belediyesinin Temenni Mahallesinde inşaatına başladığı işyerlerinin inşaatının durdurulmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Turizmci Adnan Tangüller, " Burası kentsel SİT alanı olarak ilan edilmiş bir bölge. Burasının basit bir arsa niteliğinde görülmesi mümkün değildir. Kapadokya Alan Başkanı Sayın Valimiz inşaatın durdurulduğunu Ürgüp Belediyesine bildirmiştir. Atılan hafriyat temizlenecek mi?. Ürgüp'e hizmet etmek kültür ve tabiat varlıklarını korumakla olur. Temenni tepesinin hemen altında inşaatına başlanan bu yapı kamu vicdanını rahatsız etmiştir" açıklamalarında bulundu.

Söz konusu basın açıklamasına CHP'li yöneticileriyle birlikte destek veren İl Başkanı Kamil Gülmez ise; "Temenni mahallesinde Ürgüp belediyesinin başlattığı işyeri inşaatının durdurulması kararı bizleri de mutlu etti. Ancak tavşan kaç, tazı tut mantığıyla yürütülen bu çalışmayla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığı neden inşaata izin vermiş, gelen tepkiler üzerine neden inşaat durdurulmuştur. Sayın Valimizin bu soruyu cevaplandırmasını bekliyoruz" dedi.

"Ürgüp'ü Sev", "Ürgüp'ü Koru", Yine Rant, Yine Kıyım" ve "Tarihine Sahip Çık" yazan pankartlarında dikkat çektiği basın açıklaması olaysız sona erdi.