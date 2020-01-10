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Bu kez Belediye Başkanı Arı, gazetecilerin fotoğrafını çekti
10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Eline Aldığı Fotoğraf Makinesi İle Gazetecilerin Fotoğrafını Çekti.
Nevşehir 10.01.2020, 14:04
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eline aldığı fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Anıt açılışının ardından protokol üyeleri ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektiren Arı, bir muhabirin fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. "Her zaman siz bizi çekiyorsunuz. Bugün de ben sizi çekeceğim.” diyerek gazetecilerin Basın Anıtı önündeki pozlarını ölümsüzleştiren Arı, “Şehrimizin gören gözü, duyan kulağı ve hisseden kalbi olan tüm gazetecilerimizin günlerini kutluyorum.” dedi.