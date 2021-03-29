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Bu caddeler araç trafiğine kapatılıyor
80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışması Dolayısıyla Trafiğe Kapatılıyor
Nevşehir 29.03.2021, 15:49 29.03.2021, 15:51
Altyapı ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla 30 Mart 2021 Salı günü Güzelyurt Mahallesi’ndeki 80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi araç trafiğine kapatılacak.
Nevşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki altyapının yenilenerek ulaşımda sıcak asfalt konforunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekiplerince yapılacak çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için bu bölgelerde oturan mahalle sakinlerinin 30 Mart 2021 Çarşamba günü sabah saat 09.00’dan itibaren araçlarını trafiğe kapatılacak alanlara park etmemeleri gerekmekte.