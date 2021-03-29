Bu caddeler araç trafiğine kapatılıyor

Altyapı ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla 30 Mart 2021 Salı günü Güzelyurt Mahallesi’ndeki 80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki altyapının yenilenerek ulaşımda sıcak asfalt konforunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapımı için Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan ve Kocaçay Kavşağı’ndan Ürgüp Kavşağı'ndaki Hacı Asım Atabilen İlkokulu’na kadar uzanan 80. Yıl Bulvarı ve Jandarma Kavşağı’ndan 80. Yıl Bulvarı’na uzanan Göktürk Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Belediye ekiplerince yapılacak çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için bu bölgelerde oturan mahalle sakinlerinin 30 Mart 2021 Çarşamba günü sabah saat 09.00’dan itibaren araçlarını trafiğe kapatılacak alanlara park etmemeleri gerekmekte.