Bozuk Yollar ve Yaya Kaldırımları Onarılıyor

Şehir merkezinde konforlu bir ulaşım ağı sağlayabilmek için sıcak asfalt çalışmalarını bu yılda sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da mahalle aralarındaki bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan asfalt ve parke taş kaplı yollarda çalışma başlatıldı.

Aynı zamanda yaya kaldırımlarını da yenileyen ekipler bu çalışmalarını yaz sezonu boyunca sürdürecek.



