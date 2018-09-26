Bozkırın Tezenesi Kardelen Koleji’nde Anıldı

Özel Kardelen Koleji Konferans Salonunda düzenlenen ‘Bozkırın Tezenesi Anısına Neşet Ertaş Türküleri ve Şiir Dinletisine’ Nevşehir Ak Parti Milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe ile Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri , KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün, Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Kardelen Koleji Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş Anısına düzenlenen gece ile ilgili Nevşehir Ak Parti Milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe şunları söyledi: “ Kardelen Koleji Öğretmenlerimiz her zaman çok fonksiyonlu olmuşlardır. Öğretmenlerimiz daha önce hazırladıkları ve büyük beğeni toplayan ‘Pişti’ isimli tiyatro oyunundan sonra şimdi de Neşet Ertaş Anısına hazırladıkları gece ile Nevşehir’de bir ilke daha imza attılar. Her birinin emeğine sağlık, bizleri böyle bir gece ile bir araya getirdikleri için de ayrıca teşekkür ederim.”

Ömrü boyunca elinde sazıyla insanlığa ışık tutmuş halk ozanı Neşet Ertaş’ın anısına düzenlenen gece ile Kardelen Koleji Öğretmenleri performanslarıyla dinleyicileri büyüledi.