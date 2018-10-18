Bosna Hersek Hadziçi Belediye Başkanı, Seçen’i ziyaret etti

Bosna Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç beraberindeki heyet Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda Bosna Hersek’in Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve beraberindeki heyeti Nevşehir’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 8’i köklü medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin dünya coğrafyasında eşi ve benzeri olmayan önemli bir coğrafya parçası olduğunu kaydetti.

Tarihi boyunca bu topraklarda savaşın olmadığını vurgulayan Seçen, farklı din ve inanca sahip insanların dostluk ve barı içerisinde yaşadığını aktaran Belediye Başkanı Seçen, bölgenin gerek Türkiye ve gerekse de dünya turizmi açısından vazgeçilmez öneme sahip bir turizm merkezi olduğunu dile getirdi.

Seçen, Bosna Hersek’i bugüne kadar hep kitaplardan ve arkadaşlarının anlatımıyla tanımaya çalıştığını belirterek, bundan sonra yapacağı ilk dış ülke ziyaretinin de mutlaka Bosna Hersek’e olacağını söyledi. Kendisini tanımasa ve görüşme yapmasa bile Aliya İzzetbegoviç’i çok sevdiğini dile getiren Seçen, Türkiye ‘nin en zor günlerinde Bosna Hersek’i yalnız bırakmadığını ve her zaman destek çıktığını vurguladı.

Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç’de, kendisini ve kafilesinin konuk edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen’i en kısa süre içerisinde yaşadıkları şehirde misafir etmekten büyük bir onur duyacaklarını belirten Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç, kendileri için dua ettiklerinde mutlaka buna Türkiye’yi de eklediklerini söyledi. Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç “ Türkiye güçlü olursa, Bosna Hersek’de güçlü olur.Buna yürekten inanıyoruz. Nevşehir ile şehrimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ediyoruz.b “ dedi.

Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra konuk Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç’e çeşitli hedileyeler takdim etti. Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç’ de Nevşehir Belediye Başkanı Seçen’e hediye takdim etti.