Borsa Kavşağı’ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı

Nevşehir’de Borsa Kavşağı’nda bulunan Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

DMD'li hastaların yaşadığı sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla Nevşehir Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, gün doğana dek sürecek.

Daha çok erkek çocuklarda görülen genetik bir hastalık olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) 3 bin 500 kişide bir görülüyor ve kesin tedavisinin olmadığı için 'Nadir Hastalıklar' kategorisinde yer alıyor.