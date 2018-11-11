Borsa Kavşağı Alt Yapı Çalışmaları Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehrin daha düzenli yol ağına sahip olması amacıyla bir süreden beri devam eden sıcak asfaltlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında Millet Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışmaları öncesinde devam ettirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle bu akşamdan itibaren Borsa Kavşağı’nın trafiğe kapatıldığı ve 12 Kasım 2018 Pazartesi günü bu alanda gerçekleştirilecek asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Borsa Kavşağı’nın yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Açıklamada Borsa Kavşağı’nın trafiğe kapatılması ile Atatürk Bulvarı’nı kullanarak TOKİ ve Sanayi bölgesine gidecek araçlar Garanti Bankası önünden Mutlu ve Fişekçi Sokağı gibi alternatif yolları kullanabilecekler.

TOKİ ve Sanayi bölgesinden şehir merkezine seyir edecek araçlar ise Aşağı Bekdik Camii önünden ulaşımlarını sağlayabilecekler.

Borsa Kavşağı’nda süren alt yapı çalışmaları nedeniyle Pazaryeri’nden Millet caddesi yönüne kullanacak araçlar ise Pazaryeri’nin arka yolunu kullanarak Yunus Emre Caddesi’ni kullanmak suretiyle şehir merkezine ulaşabilecekler.