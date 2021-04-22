Borsa Başkanı Salaş’dan 23 Nisan Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

TBMM'nin açılışının 101 nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, egemenlik ve bağımsızlığın milletimizin en büyük serveti olduğunu belirtti.

Salaş; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu aziz vatanın bağımsızlığı için canlarını feda edenlere duyduğumuz minnet ve şükran nesiller boyu sürecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu güzel bayram, kardeşliğin ve bağımsızlığın bayramıdır. Hatta uluslararası nitelik kazanarak bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur.

Geleceğimiz adına en büyük emanetimiz olan çocuklarımıza refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını en derin saygı, rahmet ve minnetle anıyor, borsamız ve camiamız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.