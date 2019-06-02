Borsa Başkanı Salaş'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, tüm Nevşehir halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydeden Salaş Mesajında ;

“Ramazan Bayramı, paylaşma ve kucaklaşmanın yanı sıra sıla-i rahim yapma ve gönül alma zamanıdır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kırılan kalpleri onarmalı, incinen duyguları tamir etmeli, çocuklar sevindirilmeli ve büyükleri ziyaret etmeliyiz. Dargınlıkları sona erdirerek, sevgi, muhabbet ve coşkuyla birbirimize sarılmalıyız. Başta aile ve akrabalarımız olmak üzere, eş-dost ve komşu ziyaretlerine daha çok önem vermeli, gerçek bayram tadında bir bayram geçirmeliyiz. Bu vesileyle Nevşehir Ticaret Borsası olarak, başta Nevşehirli hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin, tüm İslam Alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bayramımız kutlu olsun." şeklinde konuştu.