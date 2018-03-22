Borsa Başkanı Salaş'a Gençlik Spor İl Müdürü Ünlüer'den Ziyaret

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı'da yer aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer, Borsa Başkanı Salaş ve Meclis Başkanı Havalı'ya, Nevşehir'de spor alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ta, ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek Ünlüer'e teşekkür etti.

Borsa Başkanı Salaş, "Günümüzde ülkeler kadar kentlerde her alanda büyük yarış içindeler. Bu manada spor şehrimizin tanıtılması, markalaşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi manasında çok önemli. Tüm spor branşlarında başarılı bir kent olmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.