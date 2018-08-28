Bölgeye has dekoratif bir ürün

NEVŞEHİR(MHA)Asırlardır ülkemizde ve yöremizde çanak çömlek ustalarının maharetli ellerinden çıkan ürünlerin sergilendiği tezgahlarda oldukça dikkat çeken ürünler yer alıyor.

Yeni görücüye çıkan ve satışa satılan ürünler arasında daha önce bölgenin bir çok turistik tezgahında bezden, plastikten ya da alçıdan bulabildiğiniz sıcak hava balonunu bu kez çanaktan bulabilmeniz mümkün.

Ev ve işyerlerinin dekorasyonlarında kullanılabilecek olan çanaktan balonların fiyatı ise 100 TL.