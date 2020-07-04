Bölgenin en uzun vadilerinden

NEVŞEHİR(MHA) Bu mevkide Zemi Vadisi-5600 m’ tabelası ve hediyelik eşya satan küçük bir tezgah bulunmakta. Buradan doğrudan vadiye inilebileceği gibi, sol üstten devam eden traktör yolunu takiben bir süre ilerledikten sonra sağa dönen yoldan da vadi içine girilebilir. Eğer bu rotayı izlerseniz vadiye girdiğiniz noktada içilebilir su kaynağı bulunmakta. Vadi içinde sık sık çeşitli meyve ağaçlarına rastlarsınız. Mevsimine göre erik, dut, kiraz, armut, kayısı, vişne hatta fındık bulabilmeniz mümkün.Vadi yürüyüşü sırasında dik sayılabilecek iki iniş noktası var. Bu noktalar dikkatli şekilde geçilmeli. Gerekirse 30 m’lik bir dağ ipi yardımıyla güvenlik amaçlı emniyet oluşturulup destek sağlanabilir. Vadi içinde yaklaşık 2.5 km yüründüğünde soldan ayrılan 100 m’lik bir patika sizi 11. yy’a tarihlenen Karabulut Kilisesi’nin önüne götürür. Karşı yönde 200 m kadar ileride ise Sarnıç Kilisesi yer almakta. Eskiden su sarnıcı olarak kullanılmış olan kilisenin su seviyesi üzerinde kalan freskleri oldukça iyi durumda. Kiliselerin yer aldığı bölüme vadinin üzerinden, Göreme tarafından gelen bir traktör yolu da bulunmakta. Zemi Vadisi yürüyüşünde Göreme-Ortahisar asfaltına 800 m kala üçlü yol ayrımı ile karşılaşılır. Ayrımda yönleri gösteren tabela bulunmakta. Düz devam edilirse 800 m sonra bir büfenin yanından yola çıkılır ve yürüyüş sonlandırılır. Ayrımdan sağa girilirse 250 m sonra El Nazar Kilisesine ulaşılır.