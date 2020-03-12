Bölgenin en büyük deposu Kavak kasabasına kazandırılıyor

NEVŞEHİR(MHA) Belediye tarafından depoculuk adına önemli bir adım daha atıldı. Önce yeni depolama alanları için Karşıbağ mevkiine bağlantı yolu açıldı.

Beldede hayalleri süsleyen bağlantı yolunun açılması ile birlikte, kasabada Karşıbağ mevkii depolama sahası olarak hizmete girmeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Feridun Bağcı, kasabada vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirirken seçimden önce verdiği vaatleri de ihmal etmiyor. Şimdi gözler, yeni depoculuk sahaları konusunda Başkan Bağcı'nın yürüttüğü yeni çalışmalara çevrildi.

Başkan Bağcı: "Ne söz verdiysek yerine getireceğiz" yeni depomuzla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Feridun Bağcı; "Seçim vaatlerim arasında yer alan bu proje kasabamızda depo sektörünün geleceği için çok önemliydi. Kasabamızda açılan yolumuz ile birlikte belediyemize ait 7 bin 500 tonluk yeni depomuzu halkımızın hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Kavak kasabamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.