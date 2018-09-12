Bölge müdürü Kızılırmak’ın içler acısı halini inceledi

NEVŞEHİR(MHA) Belediye Başkanı İsmet İnce’nin de dahil olduğu ziyarette ilçeden geçen Kızılırmak nehrinin temizliği ve nehirdeki su sorunu konusunda istişarelerde bulunuldu.

Makam ziyaretinin ardından, bölgede başlatılacak çalışmalar için heyet tarafından incelemelerde bulunuldu. Kaymakam, planlamaların tamamlanmasına müteakip Kaymakamlık, Belediye ve DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Kızılırmak’ta temizlik çalışmalarının başlatılacağını ifade etti.

Ayrıca ziyaret sırasında geçtiğimiz Haziran ayında ilçede meydana gelen yoğun yağış sebebi ile oluşan sel baskınlarından dolayı tıkanan menfezlerin temizlenmesi için incelemelerde bulunuldu.

İvedilik arz eden kanal temizliklerinin de en kısa zamanda DSİ ve Belediye tarafından başlatılacağını ifade eden Kaymakam ziyaretten dolayı DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve heyete teşekkür etti.