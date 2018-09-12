Bölge müdürü Kızılırmak’ın içler acısı halini inceledi

Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri Avanos ilçe Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç’i makamında ziyaret etti.

Bölge müdürü Kızılırmak’ın içler acısı halini inceledi
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NEVŞEHİR(MHA) Belediye Başkanı İsmet İnce’nin de dahil olduğu ziyarette ilçeden geçen Kızılırmak nehrinin temizliği ve nehirdeki su sorunu konusunda istişarelerde bulunuldu.

Makam ziyaretinin ardından, bölgede başlatılacak çalışmalar için heyet tarafından incelemelerde bulunuldu. Kaymakam, planlamaların tamamlanmasına müteakip Kaymakamlık, Belediye ve DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Kızılırmak’ta temizlik çalışmalarının başlatılacağını ifade etti.

Ayrıca ziyaret sırasında geçtiğimiz Haziran ayında ilçede meydana gelen yoğun yağış sebebi ile oluşan sel baskınlarından dolayı tıkanan menfezlerin temizlenmesi için incelemelerde bulunuldu.

İvedilik arz eden kanal temizliklerinin de en kısa zamanda DSİ ve Belediye tarafından başlatılacağını ifade eden Kaymakam ziyaretten dolayı DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve heyete teşekkür etti.

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