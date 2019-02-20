Boks’ta büyük başarı

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla 12-17 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenerek tamamlandı.

İlimiz sporcularından; Yıldız kadınlar 46 kg da Yağmur Baba Türkiye Şampiyonu,

75 kg da Sudenaz Deveoğlu Türkiye 3.sü, 2020 Tokyo Olimpiyat adayı Büyük Kadınlar 57 kg da Esra Yıldız Türkiye Şampiyonu oldular.

Halk oyunları il birinciliği tamamlandı

NEVŞEHİR(MHA) 2018-2019 Yılı Geleneksel Düzenlemesiz dalda Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenerek tamamlandı.

Müsabaka Sonuçları ;

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Küçükler

1-) Ortahisar Fatih İlkokulu

2-) Tatlarin Ortaokulu

3-) Ürgüp Türkan Diker İlkokulu

Yıldızlar

1-) 23 Nisan Ortaokulu

2-) Gazi Osmanpaşa Ortaokulu

3-) Ortahisar Fatih Ortaokulu

4-) Kavak Ortaokulu

Gençler

1-) 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

2-) Nevşehir Lisesi

3-) Nene Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4-) Ürgüp Kılıçarslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması

Küçükler

1-) Tatlarin Ortaokulu Gençlik Ve Spor Kulübü

Yıldızlar

1-) Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü

Gençler

1-) Yeni Nesil Gençlik Ve Spor Kulübü

2-) Nevşehir Lisesi Spor Kulübü

3-) Nevşehir Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulübü

Büyükler

1-) Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü