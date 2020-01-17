Boğaz Şehit Murat Ateş Ortaokulunda karne töreni düzenlendi
Nevşehir’in Merkez İlçeye Bağlı Boğaz Köyünde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne Töreni Düzenlendi.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne töreni düzenlendi.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de, “2019-2020 eğitim öğretim dönemi I. yarıyılını tamamlayarak 17 Ocak 2020 Cuma günü karne heyecanıyla geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dinlenme dönemine girmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye’nin emanetçileri gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşımak için fedakârca emek veren eli öpülesi eğitimcilerimize de şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin yeni başarılara adım atabilmek için bir vesile olmasını diler; öğrencilerimize, velilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı tatiller temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Aktaş, milletvekili Açıkgöz ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.