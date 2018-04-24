Boğaz ilk ve ortaokuluna uzay mekiği düştü

Günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından şiirlerin okunmasıyla devam eden 23 Nisan kutlamalarına köy halkının ilgisi de bir hayli fazla oldu.

Gönüllerince eğlenen ve Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel bayramı doyasıya kutlayan ilk ve ortaokul öğrencileri bahçede kurulan uzay mekiğine binerek adeta uzayda yolculuk yaptılar.

Uzay mekiğiyle Nevşehir’de bir ilke imza atan okulun İsmail Yalvaç, kutlama programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm eğitimcilere, okul çalışanlarına teşekkür ederken, programa büyük ilgi gösteren velileri de sağduyulu yaklaşımlarından dolayı kutladı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)