Bluesky Awards ‘Havacılık Ödülleri’ Kazananları Açıklandı

BLUESKY AWARDS, havacılık endüstrisi ve bağlı sektörlerinde en kapsamlı, görkemli ve prestijli, havacılık ödül organizasyonu yürütmektedir. BLUESKY AWARDS, havacılık endüstrilerinin tüm önemli sektörlerinde başarıyı, mükemmelliği Halk Oylaması & Jüri Oylaması ile belirleyip ödüllendirir ve ürün ve hizmet sunumlarının standartlarını sürekli olarak yükseltmeleri için ilham verir, teşvik eder, destekler.

BLUESKY AWARDS, Küresel havacılık endüstrinde marka değerini, prestijini, kredibilitesini en ileriye, yükseklere mavi gökyüzüne taşır. Başarıyı ve mükemmelliği BLUESKY AWARDS ödülleriyle onore eder.

BLUESKY AWARDS, Türkiye’nin bağımsız ilk ve tek dijital Havacılık Ödülleri organizasyonudur ve 2 dilde (Türkçe/İngilizce) yayın hizmeti sunar.

Havacılık sektörünün en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 2 alanda ‘Havacılık Başarı Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri‘ ödül yarışması düzenleyen BLUESKY AWARDS 2021 kazananları açıklandı.

1. Bluesky Awards – Havacılık Başarı Ödülleri: Havacılık endüstrisi ve bağlı sektörlerinde ürün ve hizmet sunumlarının standartlarına yönelik ödül yarışmasında kazananlar ödüllendirilir.

2. Bluesky Awards – Jüri Özel Ödülleri: Havacılık endüstrisi ve bağlı sektörlerinde yılın en iyi havacılık projeleri, değerlendirme kriterleri ve projelerin niteliklerine göre ödüllendirir.

Başvuru değerlendirme süreci sonrası finalistler adaylar, organizasyon takviminde ilgili kategorinin başvuru sayısına göre Halk Oylamasına veya Jüri Oylamasına sunulur. Oylama süresi tamamlandıktan sonra, kategorisinde en yüksek oyu almış kazananlar için prestijli ödül töreni ve ödül takdimi yapılır.



‘’BLUESKY AWARDS 2021 ‘’HAVACILIK BAŞARI ÖDÜLLERİ’’ KAZANANLARI:

27 farklı kategori için başvuru yapan adaylar arasından anket oylaması neticesinde 29 havacılık kuruluşu ödül almaya hak kazandı.

1. Yılın Uçuş Akademisi Ödülü: Atlantik Uçuş Okulu – AFA

2. Yılın Pilotaj Üniversitesi Ödülü: Atılım Üniversitesi – ATU Uçuş Akademisi

3. Yılın Havacılık Lisesi Ödülü: Kokpit Havacılık Lisesi

4. Yılın Dijital Havayolu Ödülü: Pegasus Airlines – FLYPGS

5. Yılın Havayolu Kabin Ekibi Ödülü: Pegasus Airlines – FLYPGS

6. Yılın Hava Balon Kuruluşu Ödülü: Frigya Balon

7. Yılın Business Jet Kuruluşu Ödülü: MNG JET

8. Yılın Havacılık Yazılım (Bilişim) Kuruluşu Ödülü: HİTİT-Bilgisayar Hizmetleri

9. Yılın Havacılık Tasarım (Dizayn) Kuruluşu Ödülü: SKY ART

10. Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu Ödülü: HİTİT-Bilgisayar Hizmetleri

11. Yılın İHA-DRONE Hava Aracı Akademisi Ödülü: Maiden Flight Tech Havacılık

12. Yılın PIC (SOLO) Uçuş Akademisi Ödülü: Selçuk Üniversitesi – Selçuk Uçuş Akademisi

13. Yılın Uçuş Simülatör Akademisi Ödülü: Atlantik Uçuş Okulu – AFA

14. Yılın Sivil Havacılık Topluluğu Ödülü: Herkes İçin Havacılık Derneği

15. Yılın Havacılık Tedarikçi Kuruluşu Ödülü: Pasha Balloons ve ATL Aviation

16. Yılın Havacılık Üretici Kuruluşu Ödülü: Pasha Balloons

17. Yılın Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Ödülü– (Üniversite): Özyeğin Üniversitesi

18. Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Böl. Ödülü– (Üniversite): Beykent Üniversitesi

19. Yılın Uçak Teknolojisi Böl. Ödülü– (Üniversite): İstanbul Gelişim Üniversitesi

20. Yılın Uçak Mühendisliği Böl. Ödülü– (Üniversite): İstanbul Gelişim Üniversitesi

21. Yılın Uçak-Gövde Motor Bakım Böl. Ödülü– (Üniversite): İstanbul Gelişim Üniversitesi

22. Yılın Hava Aracı Bakım Kuruluşu Ödülü– (MRO 145 ONAYLI): MNG JET

23. Yılın Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu Ödülü– (MTO 147 ONAYLI): MNG JET

24. Yılın Yetkili Havacılık Tıp Merkezi Ödülü – (SHGM Onaylı): Medicana Hospitals – Bahçelievler

25. Yılın İngilizce Dil Yeterliliği Sınav Merkezi Ödülü – (PİLOT): Aviation English Center ve Türk Havayolu Pilotlar Derneği – TALPA

26. Yılın İngilizce Dil Yeterliliği Sınav Merkezi Ödülü – (TEKNİSYEN): Başkent Yıldızları Havacılık ve Eğitim

27. Yılın Uçuş Harekat Uzmanı Eğitim Kuruluşu Ödülü – (DISPATCHER): İstanbul Gelişim Üniversitesi

‘’BLUESKY AWARDS 2021 ‘JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ’’ KAZANANLARI:

3 farklı ödül Kategorisinde başvurular arasından 12 havacılık projesi, değerlendirme kriterleri çerçevesinde Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

1. HAVACILIKTA İLKLER VE BAŞARILAR ÖDÜLÜ:

* Pasha Balloons : Sıcak Hava Balon Tasarımı ve Üretimi

* Beyazid Yıldırım: Yelkenkanat Tekne Çekiş Sistemi

* Türk Havayolu Pilotlar Derneği & TALPA: Bireysel Lisans Kaybı Sigortası (COVID 19)

* Doç. Dr.Vahap Önen: İstanbul Rumeli Üniversitesi | Havacılıkta İnsan Faktörleri

* Doğukan Çelebiler: Havadaki Sorular | Havacılık Bilgi Yarışması Mobil Uygulama

* KdedeC Danışmanlık ve Eğitim Şirketi: Havacılık ve Savunma Sanayisi AS9100 Serisi Kalite ve Yönetim Sistem Danışmanlığı

* Mustafa Kılıç: THK Havacılık Kronolojisi (THK Dizinseli)

* Pilotaj Finans: Pilot Adaylar İçin, Finansal Ödeme Modeli

* Arif Kemal Buhara: THK – Türk Hava Kurumu | Speed Skydiving & Paragliding Aerobatic

2.YILIN HAVACILIK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ:

* Maiden Flight Tech Havacılık: Dezavantajlı Gençler İçin, Ücretsiz İHA-Drone Pilot Eğitimleri

* Türk Havayolu Pilotlar Derneği & TALPA: TALPA-MDA Meslektaş Destek Ağı

3.YILIN HAVACILIK AR-GE PROJESİ ÖDÜLÜ:

* Pasha Balloons: Sıcak Hava Balon Tasarım ve Üretimi

BLUESKY AWARDS – 2021 havacılık ödülleri organizasyonu TURKISH AEROSPACE ana sponsorluğun da ve UTED dergisi, KOKPİT dergisi, TASSA, AIRNEWSTIMES, SETROW, NETGSM, CARACAL MARKETING, TÜRK PİLOT AKADEMİSİ, PILOT MEETUP değerli partnerlerinin anlamlı katkılarıyla gerçekleştirildi.

JÜRİ ÜYELERİ & BLUESKY AWARDS 2021

* Necdet Aksaç: Uçak Teknisyenleri Derneği – UTED Başkanı

* Dinçer Saldırış: Türk Hava Kurumu – Aydın Şb. Başkanı

* Kemal Zafer Topuz: DHMİ Genel Müdürlüğü Müşaviri

* Alp Süleyman Evcil: Total Havacılık – Uçak Aviyonik Atölye Şefi

* Prof. Dr. Gülaçtı ŞEN: İESU Ulaştırma Hizm. Bölüm Başkanı

* Ali Genç: TUSAŞ – Medya İletişim Danışmanı

* Hatice Nur Gündoğdu: HNG Havacılık – Pilot & Eğitmen

* Prof. Dr. Abidin Kılıç: ESTÜ Rektör Danışmanı

* Elif Güveyler: Jazeera Airways- Pilot

* Abdullah Arpa: Skyart Japan Kurucusu & Cpt. Pilot

* Cemal Türkoğlu: Qatar Airways – Pilot & CRM Eğitmeni

* Av. Çağlar Altun: Hava Hukukçusu – HARKUL Savunma Havacılık Direktörü

* Dr. Erdal Dursun: IOIS Enstitüsü – Üst Kurul Başkanı

* Ünal Aster: Uçuş Eğitmeni & Akrobasi Pilotu

* Eray Beceren: Havacılık Eğitici Eğitmeni

* Hilal Bahadır Şafak: Swiss & Lufthansa – Rezervasyon Memuru

* Selman Tengüz: Harbiyeli & AirNewsTimes Köşe Yazarı

* Yeşim Karacebe: Uçak Mühendisi | Havacılık Danışmanlığı



BLUESKY AWARDS – 2021 ‘Havacılık Başarı Ödülleri’ ve Jüri Özel Ödülleri ‘ kazananları için, 25 Kasım 2021 tarihinde görkemli ve prestijli Türkiye’de ilk ve tek dijital ödül töreni & takdimi düzenlenecektir.

BLUESKY AWARDS EKİBİ:

* Talip Kışlakçı: Kurucu, GM

* Zeynep Apaydın: Proje Uzmanı

* Özgür Toprak: Sosyal Medya Uzmanı & Çevirmen

* Buşra Uğral: İçerik Geliştirici

* Ahmed Kışlakçı: Dijital Pazarlama Uzmanı