’Bize Yön Veren Metinler’ üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltleri yayımlandı

Kapadokya Üniversitesinin kurucusu İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2008 yılında başlatılan ’Temel Metinler Projesi’nin üçüncü etabı tamamlandı. Bu etap kapsamında, Bize Yön Veren Metinler üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla okuyucu ile buluşuyor.

Projenin 2014 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören I. (Büyük Buluşma 750-1040) ve II. (Kuzey Gökkürede Yeni Bir Yıldız Selçuklu 1040-1299) ciltlerinden sonra bu kez de Batı Türklüğünün en hayati dönemini, Osmanlı çağlarını ele alan üç yeni cilt Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. İlk iki ciltte olduğu gibi Bize Yön Veren Metinler III - Beylik’ten Cihan Devleti’ne (1299-1606), Bize Yön Veren Metinler IV - Büyük Yüzleşme (1606-1923) ve Bize Yön Veren Metinler V - Alacakaranlıkta Gün Dönümü (1606-1923) adlarını taşıyan ciltlerde, altı asrı aşkın bir süre boyunca hukuktan siyasete, bürokrasiden iktisada, bilimden inanca ve sanata, tüm alanlarda üretilmiş ve insana, topluma, devlete yön vermiş dokuz yüze yakın metinden yapılan seçkiler bir arada sunuldu.

Alev Alatlı: "Yolculuğumuzun zorlu fakat çok değerli bir etabını daha tamamlamış bulunuyoruz"

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, proje ile ilgili olarak; “Milli kimliğimizin inşa ve gelişim sürecini, güç ve ilham verici bir medeniyet pınarı olarak gelecek nesillere aktarmak üzere çıktığımız yolculuğun, zorlu fakat çok değerli bir etabını daha tamamlamış bulunuyoruz. Milletimizin ve devletimizin geleceğine yön verecek günümüz insanının, geçmişte Bize Yön Veren Metinler’i kolayca anlaması ve özümsemesi için, seçilen tüm metinler günümüz diline aktarılmış; bu değerli metinlerin en duru ve tarafsız bir şekilde okura sunulması amacıyla her türlü yorum ve yönlendirmeden özenle kaçınılmıştır. ‘Akıl - Ahlak - Adalet - Adap’ ilkesiyle Türk yükseköğretimine hizmet veren Kapadokya Üniversitesi, bundan sonra da sorumluluklarının gereğini kararlıkla yerine getirecek ve çarık izlerinin mahmuz parıltılarına karıştığı, rahlelere düşen mum ışıklarının yıldız ölçümlerine dönüştüğü çağlardan ufuklar devşiren ve geleceğe bu özgüvenle yürüyen nesiller yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlığı gösterecektir.” ifadelerinde bulundu.

Temel Metinler Projesi nedir?

Dört etaptan ve toplam 11 ciltten oluşması planlanan Temel Metinler projesi, Doğu’da ve Batı’da toplumları, medeniyetleri ve devletleri şekillendiren metinlerin karşılıklı okunmaya ve değerlendirilmeye uygun biçimde, tarafsız ve yorumsuz olarak bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Projenin Batı’ya Yön Veren Metinler adlı ilk etabı, dört cilt halinde 2010 yılında yayınlanmıştır. Bize Yön Veren Metinler adı verilen ve üç etaptan oluşan 7 ciltlik ikinci kısmının çalışmalarına da I. ve II. Ciltler, Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla 2016 yılında, III, IV ve V. Ciltler ise T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2021 yılında okuyucuyla buluşmuş; ülkedeki tüm kurum ve kuruluş kütüphanelerine ulaştırılmıştır. Cumhuriyet dönemini ele alacak 4. etabın da cumhuriyetin 100. yılında tamamlanmasıyla, Dünya coğrafyasının önemli bir bölümünü şekillendirmiş tüm kritik metinler, günümüz Türkçesiyle okuyucunun istifadesine sunulmuş olacaktır.

Projenin içerik planı şu şekilde:

ULUSLARARASI TEMEL METİNLER 1. Etap

BATI’YA YÖN VEREN METİNLER -I- Kökler / Orta Çağlar ( - 1350)

BATI’YA YÖN VEREN METİNLER -II- Rönesans / Protestan Reformu / Erken Modern Dönem / Bilim Çağı (1350 - 1650)

BATI’YA YÖN VEREN METİNLER -III- Aydınlanma / Burjuvazi Yüzyılı / Bilim Çağının Zaferi (1650 - 1800)

BATI’YA YÖN VEREN METİNLER -IV- Moderniteye Doğru / Kaotik Modern Dünya (1800 - 1970)

ULUSLARARASI TEMEL METİNLER METİNLER 2. Etap

BİZE YÖN VEREN METİNLER -I- Büyük Buluşma (750 - 1040)

BİZE YÖN VEREN METİNLER -II- Kuzey Gökkürede Yeni Bir Yıldız Selçuklu (1040 - 1299)

ULUSLARARASI TEMEL METİNLER 3. Etap

BİZE YÖN VEREN METİNLER -III- Beylik’ten Cihan Devleti’ne (1299 - 1606)

BİZE YÖN VEREN METİNLER -IV- Büyük Yüzleşme (1606 - 1923)

BİZE YÖN VEREN METİNLER -V- Alacakaranlıkta Gün Dönümü (1606 - 1923)

ULUSLARARASI TEMEL METİNLER 4. Etap

BİZE YÖN VEREN METİNLER -VI- Zümrüdüanka’nın Rüyası (1923 - 1960)

BİZE YÖN VEREN METİNLER -VII- Zümrüdüanka’nın Uyanışı (1960 - 2016)