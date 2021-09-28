Biz seçimle değil, geçimle ilgileniyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya FM radyosuna konuk olan SP İl Başkanı Ali Doğan Simit, "Biz seçime her zaman hazırız. Teşkilatlarımız bu konuda hazır. Ancak gördüğümüz kadarıyla Cumhur İttifakının da seçime gitme gibi bir niyeti yok. Çünkü ne olacağından emin değiller. Gidişatın iyi olmadığını iyiden iyiye anlamaya başladılar. 19 yıldır memleketin ne hale geldiği ortada. Biz seçimle değil geçimle uğraşıyoruz. Mutfaklardaki bu geçim ittifakı bizim için çok önemli. Vatandaşın çok büyük bir bölümü mutfağında aşını kaynatmaktan aciz durumda. Gelirler giderleri karşılamıyor. Saadet Partisini, Milli görüşü iktidar etmekten başka Türkiye'nin kurtuluşu yok. Allahın izniyle bu olursa o 1996 yılındaki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Milletimize iş ve aş üreteceğiz. Türkiye gerçek Saadete o zaman kavuşacak inşallah" ifadelerinde bulundu.