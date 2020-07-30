Biz Nevşehir’in ve Türkiye’nin Altınyıldızıyız!

Her yıl LGS’de Türkiye derecesi kazanan öğrenciler Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih ediyorlar.

2019 MSÜ Sınavı Türkiye 4.sü,

Bilim ve Spor Olimpiyatlarında Türkiye 1., 2., 3.,4.lüğü, Dünya 2.liği, 3.lüğü

2019 Üniversite Sınavları Türkiye 78.si, Nevşehir 1., 2., 3.sü

ve daha nice dereceleri öğrencilerimiz kazanıyor.

BAŞARILARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ. TÜRKİYE’DE ÇOK AZ OKUL BU BAŞARILARA SAHİP.

Mezun verdiğimiz 18 yılda, 1403 öğrencimiz üniversiteli;

129 Tıp Fakültesi, 35 Diş Hekimliği, 9 Eczacılık, 62 Hukuk Fakültesi, 522 Mimarlık-Mühendislik, 146 Eğitim Fakültesi-Psikoloji, 46 Kamu, 63 Fizik Tedavi-Diyetisyenlik, 9 Mütercim Tercümanlık, 315 İşletme-İktisat, 67 Diğer Bölümler olmak üzere Nevşehir’in başarısına her yıl yeni başarılar ekliyoruz. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre çok sayıda öğrencimiz Türkiey’nin en seçkin üniversitelerine yerleşecektir.

Altınyıldız Eğitim Kurumları 2020 Üniversite sınavlarında çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen başarılarını sürekli daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olan kurumumuz bu başarıları elde eden öğrencilerimizi elde edilen dereceler, puan türleri ve yerleştirme sonuçları ile birlikte, ÖSYM tarafından açıklanan resmi sonuçlara dayalı olarak halkımızla paylaşmaktan gurur duymaktadır.

2020 YKS’de Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri çeşitli puan dallarında;

Nevşehir 1.si, 2.si, 3.sü, 4.sü, 5.si,

Türkiye 400., 415., 570., 576.,934., 1090., 1137., 1149., 1120., 1567., 1689., 1908., 2952., 3609., 4196., 4441., 4498., 5045., 5422. derecelerini kazanmışlardır.

FATMA DUYGU DEMİRKOL;

Ham ve yerleştirme EA puanı Nevşehir 1.si, Türkiye 400.sü Y- SAY Türkiye Nevşehir 2.si, 415.si

EMRE BİÇKES;

Y-TYT Nevşehir 3.sü, 1090.sı

Y-SAY Nevşehir 4.sü, 934.sü

Ö.FARUK AYSİN Y-Say Türkiye 1220.si,

ZEHRA BALKANLIOĞLU Yabancı DİL Türkiye 2952.si olmuş, Nevşehir’de ilk dereceleri kazanmıştır.

2020 YKS’de öğrencilerimizin Türkiye dereceleri şu şekildedir.

Y-EA - Türkiye 400.lüğü

Y-SAY - Türkiye 415.liği

SAY - Türkiye 570.liği

EA - Türkiye 576.lığı

Y-SAY - Türkiye 934.lüğü

Y-TYT - Türkiye 1090.lığı

Y-TYT - Türkiye 1137.liği

SAY - Türkiye 1149.liği

Y-SAY - Türkiye 1220.liği

SAY - Türkiye 1567.liği

Y-TYT - Türkiye 1689.luğu

Y-TYT - Türkiye 1908.liği

DİL - Türkiye 2952.liği

Y-SAY - Türkiye 3609.luğu

Y-SAY - Türkiye 4196.lığı

Y-SAY - Türkiye 4441.liği

SAY - Türkiye 4498.liği

SAY - Türkiye 5045.liği

SAY - Türkiye 5422.liği

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin Türkiye dereceleri;

İlk 500 de 2 derece

İlk 1.000 de 5 derece

İlk 5.000 de 19 derece

İlk 10.000 de 38 derece

İlk 15.000 de 52 derece

İlk 20.000 de 64 derece olmak üzere bireysel başarının yanında kitlesel bir başarı da elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi Nevşehir’de ilk derecelerde en çok öğrencisi olan okul olmuştur.

"Türkiye’nin Örnek Okulu" unvanını yıllardır büyük bir onurla taşıyarak, başarı çizgimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz. 23 yıldır büyük bir şevkle görev yapan öğretmenlerimiz ve personelimiz, Altınyıldız ailesinin zirve okul olmasında ve başarılarımızda en büyük paya sahiptir.

Kazandığımız bu tarihsel başarıları Nevşehir halkına armağan ediyoruz.

ÇÜNKÜ BİZ, NEVŞEHİR’İN VE TÜRKİYE’NİN ALTINYILDIZIYIZ!