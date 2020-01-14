Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı 11 Nisan 2019'da

NEVŞEHİR(MHA) Ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin katılabileceği sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00'da Bakanlık ve Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol gereğince Ankara'da yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama Yapan İl Müdürü Okan Yılmaz, “Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı 11 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00 da Ankara'da yapılacaktır. Sınav başvuruları 13.03.2020 tarihinde başlayarak 30.03.2020 günü mesai bitimi olan 15:00' e kadar Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi https://aday.ankara.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Sınava girecek adaylar tarafından sınav ücreti olarak belirlenen 85.00 TL. yi https://aday.ankara.edu.tr adresinden sınav başvurusu esnasında ASYM'ye ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödenebilecektir" diyerek Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacağını hatırlattı.