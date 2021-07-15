Bisiklet tutkunları Kapadokya’da buluştu

Nevşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Türkiye Bisiklet Festivalleri Derneği TİEBFEST Organize Kulübü tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet tutkununu Kapadokya’da buluşturdu.

Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Portekiz, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 180 sporcunun katıldığı Kapadokya Bisiklet Festivali Nevşehir’in Göreme beldesinde gerçekleştiriliyor. 6-82 yaş grubundaki bisiklet tutkunlarını bir araya getiren Festivalin ilk gününde sporcular Paşabağları, Zelve, Devrent Vadisi ve Ortahisar’ı gezdi. 18 Temmuz 2021 Pazar gününe kadar düzenlenen turlara katılarak bisiklet üzerinde Kapadokya’nın güzelliklerini keşfedecek olan sporcular bu sabah Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir araya geldi.

Festivalin ilk günkü gezisi öncesinde sporculara başarılar dileyerek keyifli vakit geçirmelerini temenni eden Savran, “Türkiye’nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen tüm konuklarımızı Kapadokya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım Türkiye’nin gözbebeği bölgemizde keyifli vakit geçirirsiniz” dedi.