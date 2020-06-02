Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KÜRESEL SALGIN KORONA VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLERİNDEN BİRİ OLAN VE GEÇİCİ SÜREYLE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA KAPATILAN AKILLI BİSİKLET İSTASYONLARI YENİDEN BİSİKLET SEVERLERE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.
Nevşehir Belediyesi’nin küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerinden biri olan ve geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılan akıllı bisiklet istasyonları yeniden bisiklet severlere hizmet vermeye başladı.
Yeni normalleşme süreci kapsamında, Nevşehir Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Caddesi ve Ürgüp Caddesi’nde bulunan bisiklet istasyonları yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bir süredir kapalı olan istasyonlarda bulunan ve gerekli bakım ve onarımları yapılan bisikletleri sürücüler kendi kişisel sağlık tedbirlerini alarak ücretsiz olarak kiralayabilecekler.
Vatandaşlar içerisinde kullanıcı ve iletişim bilgilerinin yer aldıkları çipli kartları sayesinde İstasyonlarda bulunan bisikletleri diledikleri zaman alarak ücretsiz olarak kullanabilecek.
18 yaşından küçük çocuk ve gençler kartlarını velilerinin yazılı muvafakatlerinin alınmasıyla elde edilebilecek.