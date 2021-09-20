Birlik ve Federasyon Başkanlarından Nevesob Başkanı Pınarbaşı'ya Ziyaret

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Türkiye Kahveciler,Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu ve Isparta esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (NEVESOB) Mehmet Pınarbaşı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

NEVESOB Başkanı Pınarbaşı; ziyaretleri sebebiyle Birlik ve Federasyon Başkanlarına teşekkürlerini iletti. NEVESOB Başkanı Pınarbaşı'ya Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve Derinkuyu Esnaf ve Sanatkarlar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı eşlik etti.