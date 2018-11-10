Birlik Vakfı’ndan TOKİ’ye Ömer Halisdemir Kütüphanesi

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleriyle TOKİ 419 konutlarının bulunduğu Bloklarda boş bulunan bir alan Şehit Ömer Halisdemir kütüphanesi olarak düzenlendi.

Düzenlenen törene TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, çeşitli sivil toplum teşkilatlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, bölgede bulunan çocukların yanı sıra gençlerle vatandaşların ortak bir şekilde yararlanması amacıyla Şehit Ömer Halisdemir’in ismini taşıyan bir kütüphaneye hizmete kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, kütüphane sevgisinin daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırılması amacı ile hareket eden düşünce ile bölge insanlarının hizmetine sunulan kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyelerini böylesine hayırlı bir hizmete vesile oldukları için tebrik etti.

Nevşehir’de son yıllarda büyük bir gelişim içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarının her geçen gün daha modern bir görünüm kazandığını belirterek, bu kapsamlı çalışmaların eğitim alanlarında da geliştirilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kütüphanenin bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Seçen, bölgede gençlerin baş zamanlarını kütüphanede yeni bilgiler kazanarak geçirmelerinin , bilginin esas alındığı bilgi toplumuna ulaşmada önemli bir kazanım olacağına inandığını ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’ de ,15 Temmuz Demokrasi şehidi Ömer Halisdemir’in ismini taşıyan bu kütüphanenin hayırlı hizmetlere öncü olması temennisinde bulundu.

Bölge insanlarının ve özellikle de yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuk ve gençlerimizin kütüphanelerden etkin şekilde yararlanması çağrısı yapan Menekşe, bilgiyi elinde bulunduran toplumların her alanda daha büyük gelişmeler kaydettiklerini, Türk Milleti olarak da bilgiyi en temel değer olarak ele alacak gençlerini yetiştirmesi ile de dünyadaki hak ettiği yere ulaşabileceğine olan inancını yineledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,AK Parti Nevşehir İl başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından açıldı.

Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesinde TOKİ 419 Konut yöneticisi Ahmet Turgut,burada sürdürülen eğitim çalışmalarına ilişkin olarak protokole bilgiler aktardı.