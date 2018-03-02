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Birlik Vakfı ve DERSİAD’tan Endülüs gezisi daveti

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve DERSİAD Nevşehir Şube Başkanlığı Endülüs gezisi düzenliyor.

02 Mart 2018 Cuma 19:18
Birlik Vakfı ve DERSİAD’tan Endülüs gezisi daveti
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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve DERSİAD Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, “Dünya lideri, mazlumların gür sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da çağrısına uyarak Endülüs El Hambra Sarayı’nda bulunan “La galibe İllallah” “Allah’tan başka galip yoktur.” yazısını yerinde görme fırsatı bulacağımız ziyaretimizde İslam medeniyetimizin dünyayı nasıl imar ettiğini de görebileceğiz. AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sayın Mustafa Açıkgöz’ün öncülüğünde Nevşehir DERSİAD Şubesi ve Birlik Vakfı Nevşehir Şubesiyle tarihi yolculuğumuza iş insanlarımızın teşrifini bekliyoruz. Nevşehirli hemşerilerimizle daha önce Bosna-Hersek’te, Kudüs’te edindiğimiz bilgi ve tarihsel değerlerimize Endülüs gezimizle bir yenisini daha ekleme çabası içerisindeyiz. Terörle kararlı mücadelemiz devam ederken iş insanlarımızın dünyaya açılma çabalarından da geri adım atmıyor bilakis tarihi yerinde inceleyerek öz değerlerimizi canlandıracağız. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam ediyoruz.   Endülüs medeniyetinin Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyetinin de yansımalarını Batı’ya nakşetmiştir. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edecek, ortak kültür mirasımız elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Katılım sağlamak isteyen iş insanlarımız, Dersiad Nevşehir Şubesi Başkanı Sn Ercan Civelek’ten ve Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi Başkanı Sn Gürbüz Dinç’ten detaylı bilgi alabilirler. Katılımın yoğun olduğu ziyaretimiz için son müracaat tarihi 5 Mart 2018’dir. İrtibat Tel: Ercan Civelek: 0532 632 84 38 Gürbüz Dinç: 0533 442 76 02” ifadelerinde bulundular.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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