Birlik Vakfı ve DERSİAD İftar Programı Düzenledi

Diriliş Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeği öncesinde AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, iftar yemeğine katılan vatandaşları masalarında ziyaret ederek sohbetler yaptı.

İftar yemeği sonrasında Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği(DERSİAD) Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, düzenlenen iftar yemeğine gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK OYUNLAR SANDIKTA HEZİMETE UĞRAYACAK

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda Türkiye üzerine ciddi oyunların oynandığını belirterek, bu oyunları aziz Türk Milleti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimle bozacağını ve bu oyunları oynayanların ise hezimete uğrayacağını belirtti.

Sosyal devlet anlayışına uygun çalışmaların sergilendiği AK Parti iktidarları döneminde, bir çok alanda reform niteliğinde uygulamaların gerçekleştirildiğini anlatan Menekşe, Türkiye’nin bu süreçte büyüme hızında ciddi gelişmeleri yaşadığını belirtti. Menekşe “ Birlik ve beraberlik içerisinde 24 Haziran tarihinde yine Nevşehir’in bir tarih yazacağına inancım sonsuz. 15 yıllık süreçte ortaya konulan çalışmalarla artık Türkiye savunma sistemlerinde milli ve yerli modeli uygulamaya koymuş, helikopterlerimizle insansız hava araçları, tankı ve silahlarıyla bu alanda lider ülke olma yolunda hızla ilerlediğini göstermiştir. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan bilgi teknolojilerine kadar bir çok alanda Türkiye, ciddi gelişmeler içerisinde olduğunu gözler önüne sermiştir. İnşaallah 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimle de dünyanın en önemli ekonomilerinden birine sahip olmamız yolunda ciddi bir karar aşamasını da birlik ve beraberlik içerisinde ve Allah’ın izniyle geçeceğimize inanıyorum. Mübarek Kadir Geceniz sonrasında Ramazan Bayramınız ve 24 Haziran bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’ de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Nevşehir’de yaptığı mitinge katılımlarından dolayı tüm Nevşehirlilere teşekkür etti.

HALKIMIZIN GEREKLİ DERSİ SANDIKTA VERECEK

16 Nisan 2017 tarihindeki referandum ile Türkiye’nin artık milli ve yerli bir yönetim modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesini vatandaşların onayladığını hatırlatan Açıkgöz,24 Haziran tarihindeki seçimle bu sistemin uygulanmasına başlanacağını kaydetti.

Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerinde Türkiye’de yine ilk kez ittifak uygulamasının gerçekleştirileceğini dile getirerek söyle konuştu: “ 24 Haziran tarihindeki seçimlerde iki ittifak oluşumu var. Biri aziz milletimizin ellerinde sadece bayraklarıyla, hain FETÖ terör örgütü mensuplarının yaptığı darbe girişimini etkisiz bırakmak için sokağa çıkarak verdikleri köklü bir kahramanlık destanı ile ortaya koydukları Cumhur İttifakı, diğer yanda da 15 Temmuz gecesinde sokağa çıkanları mahkum ettireceklerini, hapisteki hain terör örgütü mensuplarının serbest bırakılacağı düşüncesini paylaşan, dünya görüşü ve siyasi yöndeki görüşleri tamamen birbirlerinin zıttı olan partilerin yer aldığı ve sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ana hedef olarak belirleyenlerin ortaya koydukları Millet ittifakı. Ben onları Şer ittifakı olarak isimlendiriyorum. Adeta 15 Temmuz hain darbe girişiminin rövanşını almak amacıyla hareket ediyorlar. Bu Şer ittifakının 4 partisinin de temel düşüncesi, sırtını terör örgütleri PKK ve PYD’ ye dayayan HDP Eş Genel Başkanının özgürlüğüne kavuşması. Ancak Türk Milleti, milletin ve ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla sahip çıkacak, onu güçlü Meclis ile daha rahat çalışmasına imkan sağlayacaktır. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. ” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’de , vatandaşların yarın akşam idrak edilecek Kadir Gecesi ve sonrasındaki Ramazan Bayramını en içten duygularla tebrik etti.

BERABERLİK RUHU İLE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin 24 Haziran’da geleceğini de belirleyeceği önemli bir seçim arifesinde olduğunu dile getiren Seçen, milletimize seçimlerin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İstişareler içerisinde bundan sonraki süreçte de hizmetlerin süreceğini belirten Seçen, hep birlikte halkımızın beklentilerine uygun çalışmalar ortaya koyacaklarını kaydetti. ‘Kapım, Gönlüm ve Cep Telefonum her zaman hemşehrilerime açıktır’ diyen Seçen ,birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket etmeyi en temel düşünce olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’da birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir iftar yemeğini düzenleyen Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği(DERSİAD) Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek başta olmak üzere tüm yöneticilerini tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 09:07