Birlik Vakfı sohbetlerinin konuğu Yrd. Doç. Dr. Tuncer’di

“Davaya adanmış ömür, eğitimle yoğrulmuş yaşam: Ahmet Tevfik İleri “ konulu sohbete konuşmacı olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Fars Dili Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tekin Tuncer katıldı.

Birlik Vakfı Hanımlar Komisyonu Başkanı Emine Şimşek ve çok sayıda bayanın yanı sıra Genç Birlik üyesi gençlerinde katıldığı sohbetin ardından Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, sohbet programına katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Fars Dili Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tekin Tuncer’e teşekkür etti.